Naiara Azevedo é chamada de sonsa por Paulo André no Jogo da Discórdia e reação vira piada

No Jogo da Discórdia do BBB 22, dessa segunda-feira (7), o atleta Paulo André deu a placa de "sonso(a)" para a cantora Naiara Azevedo, que reagiu com caras e bocas.

O brother, que até então se matinha neutro no reality show, se posicionou e usou as placas do jogo para classificar Linn da Quebrada como "ardilosa" e Naiara Azevedo como "sonsa". A atitude do atleta provocou risadas e indignação nos outros colegas.

As expressões feita pela cantora sertaneja ao reagir à escolha de P.A. foram transformadas em memes pelos usuários das redes sociais.

Taxado como 'influenciável' e 'planta'

Na ocasião, Paulo André ainda aproveitou para rebater a placa "influenciável" que recebeu de Natália.

“Primeiro, querendo me defender do ‘influenciável’, acho que na primeira conversa que a gente teve sobre o jogo com o Scooby e com o DG, eles falaram da forma como eles levam e eu falei que em algum momento a gente ia ter que se defender e eu ainda acredito nisso. Bato nessa tecla o tempo todo. Eles estão de prova, está gravado”, iniciou PA.

“Então tenho personalidade suficiente pra não mudar a minha opinião, tô fechadão com os caras, então não acredito que seja influenciável, porque se eu fosse, eu estaria na mesma posição que eles”, continuou o participante.

"Ainda não senti uma mesma abertura que tenho com eles com outras pessoas pra poder abrir meu voto, pra poder fazer uma estratégia de jogo, mas a partir desse momento eu vou ter que fazer isso”, finalizou.

