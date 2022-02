Douglas Silva é favorito a sair do BBB 22, mostra parcial de enquete do Diário do Nordeste

O ator Douglas Silva deve ser o terceiro eliminado do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. Em disputa com Arthur Aguiar e Naiara Azevedo, também integrantes do grupo 'Camarote', pelo menos 51% dos leitores desejam vê-lo fora do confinamento.

Até o fim da tarde desta segunda-feira (7), cerca de 20 mil votos foram computados na enquete. Logo depois de Douglas, o levantamento mostra, em segundo lugar, a cantora Naiara Azevedo, com 28,82%, enquanto o ator Arthur Aguiar surge em terceiro lugar, com 20,18%.

Foto: reprodução

Douglas foi indicado ao paredão após votação na casa, sendo o mais votado no confessionário entre os brothers. Pouco antes, Arthur havia sido indicado pela líder Jade Picon e Naiara acabou na berlinda por consequência da Prova do Líder.

Formação de paredão

A votação foi dividida em duas partes. Na aberta, Lucas foi o indicado, pois empatou em votos com Maria, mas acabou sendo escolhido pela líder Jade no desempate.

Já na votação no confessionário, Douglas levou quatro votos e ocupou a última vaga no paredão.

CONFIRA COMO FOI A VOTAÇÃO ABERTA

Tiago votou em Lucas

Douglas votou em Vyni

Eliezer votou em Scooby

Scooby votou em Linn

Paulo André votou em Maria

Brunna votou em Lucas

Vinicius votou em Douglas

Natália votou em Maria

CONFIRA COMO FOI A VOTAÇÃO NO CONFESSIONÁRIO

Naiara votou em Paulo André

Lucas v otou em Tiago

Bátbara votou em Douglas

Arthur votou em Maria

Linn votou em Paula

Laís votou em Douglas

Eslovênia votou em Douglas

Jessilane votou em Paulo André

Maria votou em Douglas

Prova Bate e Volta

Na Prova Bate e Volta, participaram Douglas, Lucas e Naiara.