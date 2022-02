Indicados ao Oscar 2022: confira os concorrentes ao prêmio por categoria

Os indicados ao Oscar 2022 começaram a ser anunciados na manhã desta terça-feira (8), em lista apresentada pelos atores Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan. O prêmio, decidido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, irá, mais uma vez, definir quais as melhores produções do último ano.

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Já na 94ª edição, o Oscar 2022 terá cerimônia realizada no dia 27 de março, no ainda tradicional Dolby Theatre, na Califórnia. Dessa vez, apenas um apresentador fará as honras, mas o nome ainda não foi divulgado.

Os destaques entre as indicações ficaram para os filmes 'Ataque dos Cães', que liderou as indicações, e 'Duna', segundo mais indicado à premiação.

Veja os indicados ao prêmio:

Melhor filme

Belfast

No Ritmo do Coração

Não Olhe Para Cima

Drive My Car

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor atriz coadjuvante

Jessie Buckley - A Filha Perdida

Ariana DeBose - Amor, Sublime Amor

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis - King Richard

Melhor figurino

Cruella

Cyrano

Duna

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor som

Belfast

Duna

007 - Sem Tempo para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor trilha sonora original

Não Olhe para Cima

Duna

Encanto

Madres Paralelas

Ataque dos Cães

Melhor roteiro adaptado

No Ritmo do Coração

Drive My Car

Duna

A Filha Perdida

Ataque dos Cães

Melhor roteiro original

Belfast

Não Olhe para Cima

King Richard

Licorice Pizza

A Pior Pessoa do Mundo

Melhor curta de animação

Affairs of the Art

Bestia

Robin Robin

Boxballet

The Windshield Wiper

Melhor curta-metragem

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Melhor ator coadjuvante

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - No Ritmo do Coração

Jesse Plemons - Ataque dos Cães

J. K. Simmons - Apresentando os Ricardos

Kodi Smit-McPhee - Ataque dos Cães

Melhor montagem

Não Olhe Para Cima

Duna

Ataque dos Cães

Tick, Tick... Boom!

King Richard

Melhor maquiagem e penteado

Duna

Cruella

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

Um Príncipe em Nova York 2

Melhor animação

Encanto

Luca

Raya e o Último Dragão

Flee

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Melhor canção original

Dos Oruguitas - Encanto

Be Alive - King Richard

No Time to Die - 007 - Sem Tempo para Morrer

Somehow you Do - Four Good Days

Down to Joy - Belfast

Melhores efeitos visuais

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Duna

Free Guy

007 - Sem Tempo para Morrer

Melhor fotografia

Duna

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

A Tragédia de MacBeth

Melhor filme internacional

Drive My Car (Japão)

Flee (Dinamarca)

A Mão de Deus (Itália)

Lunana (Butão)

A Pior Pessoa do Mundo (Noruega)

Melhor ator

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Benedict Cumberbatch - Ataque dos Cães

Javier Bardem - Apresentando os Ricardos

Will Smith - King Richard

Denzel Washington - A Tragédia de MacBeth

Melhor atriz

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - A Filha Perdida

Penélope Cruz - Mães Paralelas

Nicole Kidman - Apresentando os Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

Melhor direção

Kenneth Branagh - Belfast

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - Ataque dos Cães

Steven Spielberg - Amor, Sublime Amor

Melhor edição

Hank Corwin - Não Olhe Para Cima

Joe Walker - Duna

Pamela Martin - King Richard: Criando Campeãs

Peter Sciberras - Ataque dos Cães

Myron Kerstein & Andrew Weisblum - Tick, Tick... Boom!

Melhor documentário de curta-metragem

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Melhor documentário

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Melhor design de produção

Duna

Ataque dos Cães

O Beco do Pesadelo

A Tragédia de MacBeth

Amor, Sublime Amor