Juliette tomou coragem para operar aneurisma depois de morte de Marília Mendonça

A ex-BBB Juliette Freire abriu o coração em entrevista ao jornalista Pedro Bial. Em bate-papo no "Conversa com Bial", exibido na madrugada de quarta-feira (9), a paraibana falou sobre o diagnóstico de aneurisma que recebeu em agosto do ano passado.

"Não queria tratar, não queria operar, fazer nada. Queria que Deus cumprisse a missão... Aí eu estava na cama com meus amigos, e eles falando: 'Vai fazer, Juliette'. Senti algo muito forte. A gente olhou o celular e foi no dia que a Marília Mendonça morreu. Aí todo mundo ficou chorando e disse assim: 'Vamos fazer isso'. É muito ruim perder alguém assim. Liguei para o médico", explicou Juliette.

Legenda: Entrevista foi ao ar na madrugada de quarta-feira (9) Foto: Reprodução/TV Globo

A paraibana também contou o motivo de não ter tornado público o diagnóstico da doença. A mãe e a irmã da paraibana também tiveram o mesmo problema em diferentes anos.

"Não falei porque não estava preparada para isso. Precisava me curar antes de me abrir. Minha mãe, além do AVC, tinha um buraquinho no coração, um forame, que era um dos meus propósitos de ganhar o Big Brother. E ela foi fazer essa cirurgia em São Paulo. Eu já tinha feito outros exames no cérebro e não tinha dado nada, mas a doutora disse: 'Vamos fazer um check-up'. E eu falei não", relembrou a influenciadora digital.

Exames e descoberta que não era um aneurisma

Após passar pela informação da morte de Marília Mendonça, a ex-BBB decidiu buscar ajuda médica para que amigos e familiares não sofressem caso ela falecesse por conta da doença. "Preparei tudo, reuniram a equipe de neuros e fui para São Paulo. Minha mãe não sabia, porque ela não suportaria".

Juliette Freire Ex-BBB Chegando em São Paulo, o médico falou: 'A gente não tem dúvida, é um aneurisma. A gente só quer saber o meio para tratá-lo. Vai fazer o cateterismo, vê a dimensão. Coloca a prótese ou fecha, e faz a cirurgia aberta ou não faz nada se for inoperável. Aí, me despedi! Tomei anestesia geral, fui para a mesa de cirurgia já com a certeza de que se terminasse ali estava tudo bem. Fiz minha parte, enfim.

Após passar por exames e o efeito da anestesia, Juliette acordou e o médico disse: "'Não tinha aneurisma. Todos tinham certeza, eu já estava escolhendo o tamanho da sua prótese'. É uma formação atípica, que raríssimas pessoas têm. Ele acredita que foi um caso em um milhão", destacou a influenciadora digital.