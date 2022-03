Leo Picon flerta com Rafa Kalimann e conta à Jade que Arthur é "nova Juliette"

Após a eliminação do BBB 22 na noite da última terça-feira (8), Jade Picon seguiu nos estúdios Globo para participação no programa Bate-Papo BBB, apresentado pela ex-BBB Rafa Kalimann. A influenciadora conversou ao vivo com seu irmão, Leo Picon, e recebeu algumas notícias sobre sua participação no reality.

O influenciador contou para a ex-sister sobre o movimento #ForaJade e explicou alguns motivos que levaram à eliminação da irmã. "O Arthur, no dicionário aqui, para você entender, o Arthur é a nova Juliette. Você escolheu o inimigo errado. Você se associou às pessoas erradas", disse Leo Picon.

Ele também comentou sobre as atitudes da irmã para se defender no jogo. "Seguir o coração é muito bonito, muito romântico, mas às vezes não dá certo, né?", brinca o empresário.

Leo Picon flerta com Rafa Kalimann

Além de trazer informações externas do programa para a irmã, Leo Picon aproveitou para fletar com a apresentadora Rafa Kalimann. "Eu quero saber de você, Jade, você aprovaria a Rafa como sua cunhada? Só pra saber", brincou. Jade entrou na brincadeira e disse aprovar o casal, perguntando ainda se apresentadora estava solteira.

"Nossa, vai ano, vem ano, vai ano, vem ano, e ele não desiste. A história se repete", respondeu Rafa.

Depois de algumas interações com a irmã, Leo ainda insistiu na paquera com Rafa. "Queria falar uma coisa: estou morrendo de saudade de você, louco para te abraçar e eu nem tô falando com você, Jade. Eu tô falando com a Rafa", disse.

Aos risos, a apresentadora desviou o assunto e agradeceu a participação do influenciador, que está em São Paulo. "Beijos, Leo, seu tempo acabou, paramos por aqui. Agradeço pela sua participação, te amo muito", encerrou Rafa, envergonhada.