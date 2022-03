Após brothers apostarem em paredão falso, Boninho diz que dummy entrará no BBB 22: 'é só uma piada'

Após a eliminação de Jade Picon do Big Brother Brasil (BBB) 22, os brothers do quarto lollipop especularam paredão falso. Para brincar com a expectativa de Eslovênia, Eliezer, Laís e Vyni, o diretor do reality, Boninho, revelou que um dummy entrará na casa na quinta-feira (10), às 13h.

"Alguém vai voltar? Não, é só uma piada", explicou em vídeo publicado em sua rede social. Isso porque, na edição do BBB 21, a participante Carla Diaz retornou do paredão falso vestida de dummy e surpreendeu a todos da casa.

Na publicação, Boninho detalhou que a ideia foi enviada pelo público, e a equipe do BBB adorou. "Se é para trollar pode me chamar! Adoramos essa ideia! Tem dummie baixinha entrando na casa".

Boninho Diretor "A gente está aqui em Paris, mas não para. O pessoal mandou uma ideia para a gente e a galera adorou. Então sabe o que vai acontecer amanhã, às 13h? Um dummy vai entrar na casa. Alguém vai voltar? Não, é só uma piada, mas eu acho que vocês vão gostar também. Fiquem ligados"

A roupa de dummy costuma ser utilizada pelos integrantes da produção quando precisam entrar no ar durante as provas, festas e outras dinâmicas realizadas com os brothers. Assim, não será Jade a retornar, apenas um membro da equipe do BBB.

O momento será transmitido ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, além de ser exibido no Globoplay e no pay-per-view.

ELIMINAÇÃO DE JADE

Jade Picon foi a sétima eliminada do BBB 22, com 84,93% de rejeição do público. A influenciadora digital deixou o reality show em um paredão com o segundo recorde de votação, onde ela disputava a permanência com seu maior rival, Arthur Aguiar, além de Jessilane Alves.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite de terça-feira (8) pelo apresentador Tadeu Schmidt. Arthur e Jessi terminaram o sétimo paredão com 1,77% e 13,3% dos votos, respectivamente.

EXPECTATIVA DE PAREDÃO FALSO

Sem acreditar na saída da influenciadora, Eslovênia, Eliezer, Laís e Vyni criaram a ideia de que a sister participou de um paredão falso.

Lolliflop tenta mudar a rota do jogo, mas sempre tem um pra falar que não é sobre quem fica é sobre quem sai. Vão continuar mirando no Arthur.



Eliezer disse que podem desistir do programa, porq Arthur é o campeão.



Eslo acha que é paredão falso. #BBB22 pic.twitter.com/FoaVb8khBv — Furos e flagras dos famosos (@furoseflagras) March 9, 2022

"É falso, se não for falso, a gente já pode arrumar as malas", alertou Eliezer. A pernambucana Eslovênia falou sobre não passar uma imagem triste no jogo: "Vamos com calma, vamos manter as nossas aparências".

Eslovênia e Eliezer acreditam que Jade Picon retorne ao jogo na quinta-feira, dia de prova do líder.