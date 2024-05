Com câncer terminal, influencer Isabel Veloso passa mal antes de viagem: 'Dor de se esgoelar'

A influenciadora Isabel Veloso, 17, que ficou conhecida por dividir com os seguidores a rotina com um câncer terminal, passou mal na madrugada deste sábado (4) e precisou utilizar um cilindro de oxigênio.

A jovem, que convive com o Linfoma de Hodgkin há dois anos, estava se preparando para viajar para Curitiba (PR) com o esposo, Lucas Borbas, quando começou a sentir dores no peito, mas conseguiu ser estabilizada com apoio do equipamento.

"Essa noite eu passei muito mal de novo, eu tive muita falta de ar e muita dor no peito, uma dor de se esgoelar na cama. Quase fui para o hospital, mas a gente segurou em casa com morfina e outros medicamentos e acordei um pouco melhor”, contou a influenciadora nos stories do Instagram. “Acredito que a dor era por conta da falta de ar”, completou.

Medicamentos

Isabel aproveitou o comunicado para tranquilizar os seguidores quanto ao estado de saúde durante a viagem, que ocorrerá ainda neste sábado (4).

Segundo ela, o casal foi convidado para assistir a um jogo do Atlético Paranaense neste domingo (5), mas a viagem ocorrerá ainda durante o dia e ela levará medicamentos e um cilindro de oxigênio para garantir a segurança durante o trajeto.

Veloso ainda contou que, após o jogo, ela e Lucas irão para um hotel fazenda para retomar a lua de mel, que foi interrompida na última terça-feira (30), após a influenciadora sofrer “uma ameaça de infarto”.