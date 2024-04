Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal, relata ameaça de infarto durante lua de mel

A influencer Isabel Veloso, de 17 anos de idade, teve a lua de mel interrompida, nesta segunda-feira (29), após ter uma ameaça de infarto. A jovem, que foi diagnosticada com um câncer terminal, realizou o sonho de se casar no último dia 22.

"As dores voltaram, a cânula de oxigênio em volta do nariz também... Tive uma ameaça de infarto ontem 29/04 devido à localização do tumor, morfina e ansiedade. Tudo trabalhando junto...", explicou ela em um post no Instagram.

Na publicação compartilhada na madrugada desta terça (30), ela mostrou um cilindro de oxigênio e falou que teve de interromper a viagem romântica com o marido. Apesar do ocorrido, ela tranquilizou os seguidores informando estar se recuperando.

"Agora estou melhor, dentro do quadro esperado. Sigo em casa me recuperando e torcendo pra conseguir continuar a viagem de lua de mel, que infelizmente, foi interrompida", escreveu.

Câncer terminal

Isabel Veloso foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin aos 15 anos. A doença é um tipo de câncer que tem origem no sistema linfático.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o linfoma se espalha de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos. Exames apresentaram um tumor de 17 centímetros que pega parte do coração e pulmão.

A jovem compartilha a rotina nas redes sociais e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram.

No início de março, Isabel informou, por meio do perfil, que só teria mais 6 meses de vida. Entre os últimos desejos dela estão: ser cremada após morrer, viajar para fora do Brasil, ir a um show da banda Coldplay e casar.

"Algumas pessoas acham que desisti da vida e que não tenho fé, mas isso me incomoda muito. Não é porque aceitei que estou doente que não tenho fé em Deus. Muitas pessoas jovens morrem de câncer. Está tudo bem aceitar isso também. Se eu for curada por milagre, amém, mas não vou criar expectativas", declarou.

Veja também Zoeira Radamés se envolveu com Viviane Araújo enquanto ela tinha relacionamento com Belo, revela colunista Zoeira Quem foi eliminado em 'A Grande Conquista'? Veja os 15 participantes menos votados da Zona de Risco

Casamento

No último dia 22 de abril, ela se casou no religioso com Lucas Borbas em uma cerimônia ao ar livre, transmitida através das redes sociais. O casamento civil já havia sido realizado no dia 13 de abril.

Durante os votos, Isabel citou um trecho do livro e filme "A Culpa é das Estrelas". "Alguns infinitos são maiores que outros. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto limitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter, mas Lucas, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão dentro do nosso pequeno infinito. Você me deu uma eternidade dentro dos meus dias infinitos. Te amo desde sempre e para sempre", declarou.