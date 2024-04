Radamés se envolveu com Viviane Araújo enquanto ela tinha relacionamento com Belo, revela colunista

O fim do relacionamento entre Belo e Gracyanne Barbosa segue despertando histórias do passado relacionadas ao cantor nas redes sociais. Nesta segunda-feira (29), a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou matéria revelando que o jogador Radamés Furlan mantinha um caso extraconjugal com ​Viviane Araújo — enquanto ela ainda estava casada com o pagodeiro.

Conforme relatou o jogador de futebol, ele e Viviane se conheceram no fim de 2005, na gravação de um programa apresentado por Gugu Liberato.

Desde então, passaram a se falar e manter contato com mais frequência, se relacionando em seguida. Viviane terminou com Belo em 2007.

"Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", afirmou Radamés.

Ainda na conversa com a colunista, o jogador falou sobre ataques que sofreu na época.

“Eu sempre saí como culpado, eu sempre saí como o filho da p* da história. A Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome [na separação de Belo e Gracyanne], me sinto no dever esclarecer”, declarou Radamés.

Depois que terminou com Belo, Viviane se relacionou com Radamés por 10 anos.