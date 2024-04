Jaqueta usada por Michael Jackson vai a leilão com lances a partir de R$ 512 mil

A famosa jaqueta de lantejoulas de Michael Jackson (1958-2009) deve ser leiloada no final de maio na Julien's Auctions, casa de leilões norte-americana. A expectativa é que os lances de compra cheguem a US$ 100 mil – aproximadamente R$ 512 mil na cotação atual. As informações são do Daily Mail.

Desenhada pelo estilista Bill Whitten, falecido em 2006, a peça de roupa foi utilizada pelo rei do pop no clipe de ‘Billie Jean’. A música foi o segundo single lançado do disco ‘Thriller’, que começou a ser comercializado em 29 de novembro de 1982.

O artista também utilizou a jaqueta na Victory Tour. A temporada de 55 shows foi estrelada por ele e seus irmãos que formavam o grupo ‘The Jackson Five’, arrecadando cerca de US$ 75 milhões – cerca de R$ 383 milhões – em 1984. Várias faixas do repertório da turnê vieram dos álbuns solo dele, como ‘Thriller’ e ‘Off the Wall’, de 1979.

A famosa peça foi exposta de 2017 a 2019 no Grammy Museum Mississippi, nos Estados Unidos. A exposição comemorava o aniversário de 35 anos de ‘Thriller’, que foi o disco mais vendido da carreira do cantor.

O leilão da jaqueta de Michael Jackson e de outras peças de famosos acontecerá no Hard Rock Café, em Nova York, nos dias 29 e 30 de maio. É possível participar ainda de forma on-line, por meio do site juliensauctions.com.