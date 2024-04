Motorista que atropelou Kayky Brito insiste em perdão após ator publicar novo vídeo sobre acidente

O motorista que atropelou Kayky Brito, Diones da Silva, pediu perdão ao ator em um vídeo publicado no Instagram na noite desta segunda-feira (29). O pedido de desculpas veio após o artista relatar, nas redes sociais, os desafios da recuperação após o grave acidente sofrido há oito meses.

"Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver 'bem' e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", disse Diones.

"Eu estou vindo aqui para poder falar sobre um vídeo do Kayky Brito que eu acabei de ver, [...] mexeu muito comigo, sabe? Me deixou muito triste, mesmo sabendo que eu não tive culpa do que aconteceu. Ele mostrando a cicatriz enorme no braço, a quantidade de pontos, falou que está com dois parafusos enormes na coluna. Então, isso me deixa muito triste, mesmo eu não tendo culpa, mas mexeu muito comigo e eu quero aqui te pedir, Kayky, perdão publicamente por ter causado isso em você, mesmo a intenção, mesmo sem ter culpa, mas causei. Eu acho que eu preciso falar isso para você, tá?", iniciou o motorista.

Diones também aproveitou para desejar uma boa recuperação a Kayky para que ele volte a ter uma vida normal.

"Desejo que você se recupere, volte à sua plena forma que você tinha e que nada disso te impeça de ser a pessoa maravilhosa que você sempre foi pra tua família, pros teus amigos, pro teu trabalho, tá bom? Que papai do céu te abençoe muitíssimo em todas as suas áreas da tua vida. E mais uma vez, cara, mais uma vez: quero que te pedir perdão. É só a gente que passou que sabe. Só eu posso dizer o que eu estou sentindo no meu coração ao ver esse vídeo e saber que, mesmo sem querer, eu causei isso em alguém. Me deixou muito triste. Me perdoe, tá bom? Grande abraço", finalizou o motorista.

Relembre o caso

Kayky Brito foi hospitalizado na madrugada de 2 de setembro de 2023 em estado grave com politraumatismos, após ser atropelado na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Foram 27 dias de internação até que o ator recebesse alta médica para seguir com o tratamento em casa.