Motorista que atropelou Kayky Brito desabafa ao receber críticas por falar sobre 'frieza' de ator

Diones Coelho, motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito, rebateu, nesta quinta-feira (19), nas redes sociais, as críticas que recebeu sobre a "frieza" do ator e da família. Feliz com a alta hospitalar de Kayky, Diones revelou ter interesse em encontrá-lo.

A falta de contato da família foi revelada pelo colunista Kadu Brandão, do IG. Com a repercussão, David Brazil criticou a resposta do motorista aos eventos. "Segue sua vida, amor. Já fez seu papel, recebeu carinho e ajuda do povo. Forçar amizade e ainda expor, já já o povo toma ranço, né, gente?", escreveu a personalidade da mídia ao compartilhar a notícia sobre o assunto em seu perfil nas redes sociais.

O motorista de aplicativo utilizou o Instagram para se defender das acusações. Diones relatou que não quer mais discutir o acidente envolvendo Kayky Brito.

Legenda: Diones Coelho relatou que não quer mais falar sobre o acidente envolvendo Kayky Brito Foto: Reprodução/Instagram

"A partir de hoje, vou virar essa página! Desejo tudo de melhor para ele e para toda família. Desejo uma excelente recuperação e todo sucesso do mundo a ele, em nome do Senhor Jesus. Quero seguir minha vida, ficar bem para poder voltar a dirigir e a trabalhar. Não tenho ressentimento em meu coração por ninguém, nem por qualquer comentário na internet e continuo amando a cada um", escreveu.

O motorista pediu ainda que as pessoas parassem de agir com tanto julgamento. "Vamos viver com amor, menos ódio e menos julgamentos, pois todos somos passíveis de erros. Por isso, mais amor às pessoas, viver uma vida mais leve, com moderação e empatia", desabafou.