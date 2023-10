Com Matuê entre os indicados, MTV EMA 2023 é cancelado devido à guerra entre Israel e Hamas

O MTV Europe Music Awards (EMA) 2023 foi cancelado, nesta quinta-feira (19), devido aos “persistentes conflitos” na região. O evento, que é um dos maiores do mundo no meio musical, iria acontecer em Paris, no Paris Nord Villepinte, em 5 de novembro de 2023.

Veja também

Através de uma nota, a MTV informa que “este não parece ser um momento de celebração global (da música) e sim um momento de luto”, diante das milhares de vidas perdidas.

O evento deste ano seria realizado na França e contaria com apresentações de estrelas internacionais como David Guetta e Sabrina Carpenter. A cantora americana Taylor Swift era a artista com o maior número de indicações na premiação, com sete indicações. Em seguida apareciam as cantoras americanas Olivia Rodrigo e SZA, ambas com seis indicações cada.

A cantora brasileira Anitta também recebeu indicações em duas categorias: Melhor Artista Latina e Maiores Fãs. Além dela, Matuê, Anavitória, Kevin o Chris, Luísa Sonza e Manu Gavassi disputavam a categoria Melhor Artista Brasileiro.