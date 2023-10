Luana Piovani critica Carolina Dieckmann após atriz defender Luísa Sonza: 'fez o mesmo comigo'

A apresentadora Luana Piovani usou as redes sociais para criticar a atriz Carolina Dieckmann, nesta quarta-feira (18). Tudo começou após Carolina vir a público para defender a cantora Luísa Sonza, que teria sofrido alguns ataques após expor o fim do relacionamento por conta de uma traição em rede nacional na TV aberta.

Luana, entretanto, não se mostrou empática com a declaração de Carolina justamente por dizer que já teria sido atacada pela atriz no passado. Segundo a apresentadora, o novo posicionamento deve significar uma espécie de "maturidade".

"Maturidade é tudo! Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado", disse Luana. Até então, Carolina não se pronunciou sobre a resposta dela.

No vídeo, Dieckmann afirma que Luísa foi atacada mesmo estando em uma situação vulnerável de sofrimento, o que, segundo ela, não seria algo correto.

"Estava vendo a história da Luísa Sonza e me pergunto: até quando uma pessoa que sofre alguma coisa, uma traição, tem que rebater críticas por estar em uma situação vulnerável? Não entendo muito e fico me perguntando da onde vem esse clique da maldade? A primeira coisa é falar mal, é atacar uma pessoa que já está sofrendo", disse.

Além disso, pontuou sobre os sentimentos da cantora. "A menina fez uma música, estava apaixonada, uma menina linda, e sofre uma violência dessa. O Brasil inteiro vendo e a pessoa ter que dar explicação, e se sentir ainda mais atacada. 'O que eu posso fazer? Mando um coração? Dou uma força?'. Não, vou lá atacar. De onde vem esse sentimento de atacar alguém que está sofrendo?", completou no vídeo criticado por Luana Piovani.

Relacionamento conturbado

O relacionamento entre Luana e Dado Dolabella ocorreu entre 2006 e 2008, se encerrando após as agressões. O ator foi condenado em 2014 pela Lei Maria da penha e teve dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais, conforme decisão judicial acatada por ele.

Na época, com o caráter midiático do relacionamento, a discussão sobre relacionamentos abusivos ganhou espaço na mídia, inclusive com opiniões de famosos.