Morre Burt Young, o Paulie de 'Rocky Balboa', aos 83 anos

O ator Burt Young — conhecido por interpretar o personagem Paulie nos filmes "Rocky" — morreu aos 83 anos. Conforme o G1, a morte foi confirmada nesta quarta-feira (18) pela empresária do ator. No entanto, Young morreu no dia 8 de outubro, em Los Angeles.

Registrado como Gerald Tommaso DeLouise, o ator nasceu no bairro de Queens, em Nova York. Antes de entrar no mundo dos filmes, ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, na década de 1950.

Anos depois, começou a estudar para ser ator. Burt Young construiu a carreira no cinema e na televisão interpretando personagens durões e ítalo-americanos.

Ele foi mais lembrado por seu papel no filme "Rocky", interpretando Paulie Pennino. O personagem era um açougueiro alcoólatra e amigo do personagem principal, Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

O papel de Paulie rendeu a Young uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.