Ex-A Fazenda, Valentina Francavilla rebate críticas após mudanças no corpo: 'vamos parar de rotular'

Valentina Francavilla desabafou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), após receber críticas sobre as mudanças no corpo. A atriz e apresentadora, que também participou do reality show A Fazenda, relatou que não está passando por nenhum tipo de condição mental.

Veja desabafo

"Gente, eu não estou com depressão. Eu tive depressão dois anos atrás, porque eu perdi o Instagram. Por que estou com esse peso? Porque eu comi muito, porque eu não fiz exercício e eu já estou em uma certa idade e cheguei a esse peso. Mas, gente, vamos parar de rotular porque a pessoa tá gorda, ela tem algo ruim com ela", relatou.

Legenda: Antes e depois de Valentina Francavilla Foto: Reprodução/Instagram

Nascida em Roma e naturalizada brasileira, Valentina ainda falou sobre a gordofobia que vem sentindo. "A gente tem que parar de rotular isso, não necessariamente a pessoa tá gorda tem algum problema. O tanto de coisa que tô lendo: 'ela tem que cuidar da mente, problema mental'. Meninas, estamos juntas, a gente vai provar para todo mundo que dá a cara a tapa que ser gordo também é ser bonito", desabafou.