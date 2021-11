Valentina Francavilla é a nona eliminada de 'A Fazenda 13'

Valentina Francavilla foi a nona eliminada de "A Fazenda 13", na noite desta quinta-feira (18). A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, do SBT, recebeu 15,38% dos votos para ficar no reality show da Record TV.

Ela enfrentou Aline Mineiro e Solange Gomes na Roça, que tiveram 46,18% e 38,44% dos votos para ficar no programa rural, respectivamente.

A ex-assistente de palco foi indicada para a berlinda por Dynho Alves, vencedor da Prova do Lampião, que tirou Dayane Mello (puxada da baia por Rico Melquiades, mais votado pelos peões) da Roça e a colocou no lugar da modelo.

Já a ex-panicat foi para a noite de eliminação escolhida pelo então fazendeiro da semana, Gui Araujo, enquanto a ex-Banheira do Gugu foi para a votação popular porque sobrou na dinâmica do "Resta Um".