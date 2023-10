Lucas Lima revela dificuldades de lidar com 'hate' após separação de Sandy

Lucas Lima revelou que se surpreendeu com a reação de fãs após o anúncio do término com Sandy. O ex casal comunicou a separação em 25 de setembro. Conforme o cantor, o momento foi de muito sofrimento.

"O que me surpreendeu foi a parte violenta da reação das pessoas. Mas já passou. Agora parece que está mais calmo. Eu não consegui me blindar. Eu não me blindei. Sofri pra caramba. Foi bem pesado. Agora o foco é o nosso filho, que é o nosso maior projeto. E manter esse relacionamento incrível que a gente construiu por 24 anos", revelou à revista Marie Claire.

O ex de Sandy disse ainda que não esperava a repercussão que o término do casal recebeu. "A gente não esperava que iria ser tão grande e não esperava ser tão negativa também. Mas estávamos decididos. Conversamos muito. A gente se ama muito e somos melhores amigos. Temos um filho lindo e estamos muito determinados a dar muito amor, carinho e a melhor criação possível", relatou.

Nesta terça-feira (17), o cantor venceu a categoria ator revelação do Prêmio Bibi Ferreira. Lucas estreou no espetáculo Once, O Musical. Ao receber o prêmio, o cantor agradeceu Sandy, ao filho do casal, familiares e equipe da produção teatral.

"Para minha ex-esposa linda que no caso ainda era esposa e que tinha que juntar os cacos quando eu chegava dos ensaios querendo desistir porque eu não ia dar conta. Tu me garantiu que eu daria conta muito antes de parecer que eu ia dar", celebrou.