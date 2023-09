Sandy e Lucas Lima se separam após 24 anos de relacionamento

Os cantores Sandy e Lucas Lima não estão mais juntos, após 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. O anúncio da separação foi publicado nas redes sociais dos artistas no início da tarde desta segunda-feira (25). Segundo o texto, o motivo do término não envolveu brigas, mágoas ou traumas, e agora eles nutem uma amizade. Os dois são pais de Theo, de 9 anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz trecho do texto.

Assuntos relacionados

O agora ex-casal pediu respeito nesse momento difícil. "A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família".

Os artistas afirmaram que irão priorizar a união por conta do filho, Theo, fruto do relacionamento. "A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", diz o texto.

Declaração antes do término

Apenas duas semanas antes de anunciar o término, Sandy se declarou para Lucas Lima nas redes sociais. Na publicação, a cantora compartilhou uma foto em que comemorava os 15 anos de casamento e escreveu na legenda: "Te amo para sempre".

Lucas e Sandy se conheceram em 1998, em um show do grupo Família Lima, e começaram a namorar um ano depois, em 1999. Eles se casaram em setembro de 2008 e anunciaram a chegada do primeiro filho cinco anos depois, em 2013. O pequeno Théo nasceu em junho de 2014.