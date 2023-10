Onde foi gravado 'Ilhados com a Sogra' da Netflix? Saiba tudo sobre o reality

O reality da Netflix, "Ilhados com a Sogra", teve seus últimos episódios liberados na segunda-feira (16), contando com um final surpreendente. A produção foi gravada no município litorâneo Ubatuba, no Interior de São Paulo, sendo escolhido pelo cenário paradisíaco.

Conforme a Prefeitura de Ubatuba, as filmagens ocorreram dentro de uma comunidade quilombola, na praia da Caçandoca, localizada há 35 km do centro.

No reality, os participantes precisavam contar com a ajuda da sogra para enfrentar os desafios vividos ao longo de oito episódios. O vencedor levava o prêmio de R$ 500 mil. Dentre os três finalistas, estavam os Nery, os Tenório, e os Sassone.

A produção está entre as dez mais assistidas da plataforma de streaming.

Veja também

Quem venceu o reality?

A última prova contou com o desafio de montar um quebra-cabeça com o sobrenome da família. A família Nery foi a primeira a concluir, fincando a bandeira para avisar que terminaram. Porém, faltava uma peça no quebra-cabeça deles.

A família Sassone também disse que tinha concluído, mas eles trocaram duas peças do jogo. Enquanto eles corrigiam, a família Nery localizou a peça que faltava e completou a prova.

O prêmio foi dado para a sogra, Taninha, que pôde escolher como dividir. Ela ficou com R$ 160 mil, para quitar o apartamento; deu R$ 170 mil para a filha, para trocar de carro; e R$ 170 mil para o genro.