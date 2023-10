Quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda? Veja como foi disputa nesta quarta (18)

Jenny, Kally e Nadja disputaram o chapéu de Fazendeiro da semana na prova desta quarta-feira (18). A vencedora foi Jenny Miranda e agora a roça é formada por Kally, Nadja e André. A eliminação acontecerá na quinta-feira (19).

As participantes tinham como desafio completar uma estante com 12 produtos. A forma era composta por três etapas e quatro caixas eram liberadas em cada uma delas. Para desbloquear as etapas, as peoas precisaram pedalar.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?