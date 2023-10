Nicole Appleton é apontada como amante de Justin Timberlake durante namoro com Britney Spears

Após tabloides norte-americanos vazarem trechos do livro de Britney Spears, nesta semana, fãs da cantora estão tentando descobrir quem seriam as supostas amantes de Justin Timberlake, na época em que o cantor namorou a princesa do pop.

Nos trechos, Britney conta das traições do cantor. Segundo ela, a pessoa com quem o artista se relacionou teria, atualmente, construído uma família, mas o nome não seria apontado pois o motivo não era constranger a mulher.

Não demorou muito para os fãs da cantora ligarem os pontos e resgatem uma foto de Justin e Nicole Appleton juntos. No registro, os artistas aparecem no banco de trás de um táxi, enquanto tentavam despistar fotógrafos.

A dupla também foi flagrada andando pela rua The Mayfair Club até o hotel St. Martins Lane, onde Justin estava hospedado, na época. Mesmo com os rumores, não há confirmação de que Appeton tenha sido amante de Justin.

Em 2022, a ex-maquiadora de Britney, Julianne Kaye, disse ao portal The Mirror que a cantora estava com ciúmes da relação entre Timberlake e Nicole. "Eu sabia que eles tinham alguns problemas. Ela tinha dúvidas sobre com quem ele estava porque as coisas seriam divulgadas na imprensa. Eles eram muito famosos. Então ele saía com uma garota do All Saints e ela ficava com muito ciúme, sabe o que estou dizendo?", disse Julianne.

Gravidez e aborto

A primeira revelação bombástica da obra biográfica de Britney veio a público mundialmente na terça-feira (17), quando parte do livro foi acessada pela revista People e confirmou que a artista engravidou de Justin durante o relacionamento, mas optou por um aborto após uma série de discussões com o cantor.

"A gravidez foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", relata ela ao longo da publicação.

Nas redes sociais, não demorou para que fãs criassem teorias sobre uma das músicas mais famosas da artista, 'Everytime'. Por anos, acreditou-se que a canção, escrita por Britney, era destinada a Justin, como um pedido de desculpas pela traição. Agora, entretanto, fãs apontam a letra como um desabafo e exposição do sofrimento dela após o aborto.

Justin Timberlake e Britney Spears namoraram entre os anos de 1999 e 2002 e foram destaque absoluto em todos os veículos mundiais, estampando revistas como o casal mais importante da indústria. Na época do término, eles afirmaram ter sido uma separação amigável, no entanto, Justin fez uma série de músicas escritas sob a narrativa de que Spears partiu seu coração.

Nessa semana, a revista People e o portal TMZ revelaram trechos de "The Woman in Me", no qual Britney desabafa e revela ao público suas memórias intimas. A obra tem lançamento previsto para terça-feira (24).