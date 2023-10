Britney Spears afirma em biografia que Justin Timberlake a traiu com uma celebridade

Trechos de revelações da cantora Britney Spears, feitos no livro 'The Woman in Me', voltaram a ser vazados entre a imprensa norte-americana. Após o tablóide TMZ divulgar que a artista fez um aborto após engravidar de Justin Timberlake, uma nova publicação revelou que Britney expõe uma traição do cantor no livro, com data de lançamento para o dia 24 de outubro.

A traição seria apenas um dos temas abordados por Britney na obra, conforme aponta o TMZ. Os dois astros da música mantiveram um namoro entre 1999 e 2002, quando foram destaque absoluto em todos os veículos mundiais e estampavam as revistas como o casal mais importante da indústria.

Na época, com o anúncio do término, Britney levou maior parte da culpa e foi acusada de ter traído o cantor. Inicialmente, ambos revelaram que o fim teria sido amigável, decidido pela motivação de que estavam em caminhos diferentes e possuíam objetivos também distantes como casal.

Veja também

No livro, agora, Britney não chega a revelar com quem Timberlake a teria, supostamente, traído. Segundo ela, a pessoa com quem o artista se relacionou teria, atualmente, construído uma família, mas que não seria apontada por ela, pois o motivo não era constrangê-la.

"Os fãs vão, inevitavelmente, começar a conectar os pontos por eles mesmos", afirma a publicação do TMZ feita nesta quarta-feira (18). O portal não teve acesso direto aos trechos escritos por Britney na obra sobre essa questão.

A versão de Britney contrasta com a já concedida por Justin Timberlake. Em 2002, o cantor lançou 'Cry Me a River', hit da época, e, segundo ele, escrita após uma grande discussão com a ex-namorada. Ainda em entrevista, Timberlake alegou que foi traído por Spears, que nunca negou ou confirmou os boatos.

Gravidez e aborto

A primeira revelação bombástica da obra biográfica de Britney veio a público mundialmente na terça (17), quando parte do livro foi acessada pela revista People e confirmou que a artista engravidou de Justin Timberlake durante o relacionamento, mas optou por um aborto após uma série de discussões com o cantor.

"A gravidez foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", relata ela ao longo da publicação.

Nas redes sociais, não demorou para que fãs criassem teorias sobre uma das músicas mais famosas da artista, 'Everytime'. Por anos, acreditou-se que a canção, escrita por Britney, era destinada a Justin, como um pedido de desculpas pela traição. Agora, entretanto, fãs apontam a letra como um desabafo e exposição do próprio sofrimento dela após perder a criança que estava gerando.

Veja o vídeo:

Os comentários do vídeo no Youtube, por exemplo, apresentaram crescimento nas últimas horas, com fãs e admiradores da artista prestando solidariedade com o ocorrido e citando os outros problemas enfrentados por ela durante a carreira.

"Eu tenho certeza que as pessoas vão me odiar por isso, mas eu concordei em não ter o bebê. Eu não sei se foi a decisão certa. Se eu tivesse que decidir sozinha, jamais teria feito isso. E Justin tinha muita certeza de que não queria ser pai", completou a cantora.