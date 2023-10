Britney Spears revela que engravidou de Justin Timberlake e fez aborto: 'ele não estava feliz'

A cantora Britney Spears revelou, em parte do livro 'The Woman in Me', que ficou grávida do cantor Justin Timberlake no final de 2000, mas acabou abortando. Em depoimento longo na publicação, com lançamento marcado para o dia 24 de outubro, a artista relata as dores da decisão e de como se questiona até hoje se deveria ter mantido a gestação.

A informação foi confirmada pelo tablóide TMZ nesta terça-feira (17), pontuando que a cantora deixa claro no livro o quanto desejava ter o filho do cantor e formar uma família com ele. Além disso, ela fez questão de afirmar que o cantor não estava feliz com a notícia na época.

"A gravidez foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", relata ela ao longo da publicação.

O trecho do livro foi divulgado pela revista People, reforçando o fato de que a decisão teria sido iniciada por Justin. Conforme o TMZ, Britney não teria considerado o aborto por conta da religião e da criação conservadora vivenciada por ela na própria família.

Com os conflitos relacionados à decisão, Britney teria concordado com a ideia de Justin e prosseguiu com o aborto. Entretanto, ainda durante o livro, a artista teria escrito como lida com isso até hoje.

"Eu tenho certeza que as pessoas vão me odiar por isso, mas eu concordei em não ter o bebê. Eu não sei se foi a decisão certa. Se eu tivesse que decidir sozinha, jamais teria feito isso. E Justin tinha muita certeza de que não queria ser pai", disse Britney, também completando que esta "é uma das coisas mais agonizantes" que já sentiu na vida.

Relacionamento longo

Justin e Britney mantiveram um relacionamento entre 1999 e 2002, enquanto o término abalou o contato que os dois mantiveram desde a infância. Conforme o TMZ, a decisão do aborto teria afetado profundamente o psicológico de Britney e, consequentemente, todo a relação com Justin.

Antes de contar sobre o aborto, Britney também explicou como surgiu o amor entre os dois na época. A cantora explica que conheceu o ex-namorado quando participava do "Clube do Mickey Mouse", da Disney, e a amizade entre os dois fluiu no ambiente infantil.

"Christina Aguilera e eu éramos as crianças mais novas e dividíamos um camarim. Nós admirávamos as crianças mais velhas: Keri Russel, Ryan Gosling e Tony Lucca, que eu achava tão bonito. E rapidamente me conectei com um garoto chamado Justin Timberlake", diz a artista no livro.

Assim, o primeiro beijo entre os dois ocorreu durante uma das brincadeiras entre as crianças. "Em uma festa do pijama, jogamos 'Verdade ou Consequência', e alguém desafiou Justin a me beijar. Uma música de Janet Jackson estava tocando ao fundo enquanto ele se inclinava e me beijava", pontuou ela sobre o momento.