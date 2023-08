Filhos de Britney Spears decidem se mudar para o Havaí com o pai sem se despedirem dela, diz site

A cantora Britney Spears não deve encontrar os filhos antes da mudança deles para o Havaí, onde irão morar com o ex-marido dela, segundo informações do TMZ. Jayden James e Sean Preston, filhos da artista, já se mudam nesta terça-feira (1º) com o pai, Kevin Federline, e a madrasta Victoria, sem nenhuma despedida com a mãe.

A notícia, entretanto, não é novidade, já que a cantora não vê os filhos há mais de um ano. Ainda conforme a publicação, Federline teria se esforçado pelo encontro entre os filhos e Britney antes da partida, mas sem forçá-los a isso.

Apesar disso, nos últimos meses, Britney veio a público para elogiar os filhos, em uma série de publicações nas redes sociais. Em uma delas, a cantora divulgou foto de Sean Preston com a legenda "meu primeiro amor".

Dias antes, ela utilizou a mesma rede para publicar uma foto com o outro filho, o caçula Jayden, no colo, quando ele tinha 4 anos. A legenda, entretanto, não tinha nenhuma frase, apenas emojis de rosas.

A relação entre Britney e os filhos não é tão amistosa. Segundo a imprensa internacional, a cantora já teria acenado para uma reconciliação familiar quando se encontrou com a mãe, Lynne Spears, mas até então nenhuma mudança ocorreu no cotidiano da artista.