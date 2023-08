Panela de pressão 'explode' após apresentador destacar segurança do item em propaganda; assista

O apresentador e chef Leonardo Roncon foi surpreendido pela "explosão" de uma panela de pressão quando realizava uma propaganda do produto, durante o programa 'Santa Receita', na TV Aparecida. Na ocasião, o profissional destacava a segurança do item.

A ação de publicidade foi transmitida ao vivo pela emissora. Nas redes sociais, a cena repercutiu.

"Com certeza, você já ouviu falar de panela de pressão que estoura durante o cozimento ou gente que morre de medo de panela de pressão. [...] Esse problema acabou”, iniciou na propaganda.

Em seguida, nas imagens, é possível observar que ao cozinheiro abre a tampa do utensílio, que preparava feijão, sem liberar a pressão, e imediatamente o caldo fervente transborda.

Depois, Leonardo Roncon segue com naturalidade a programação e chama a outra apresentadora da atração, Abiane Souza: “tem promoção da panela aí?”. A colega dá continuidade à publicidade. Não há informações se o profissional se feriu na ocasião.

No site do fabricante do produto, uma panela semelhante à do vídeo está listada como custando a partir de R$ 1.023. Na descrição do produto, é possível observar que a orientação destaca que o item pode ser aberto a qualquer momento, inclusive durante o cozimento, sem oferecer "riscos para a sua família".

Legenda: Informações estão no site da fabricante do produto Foto: reprodução/Frigigold

Na semana passada, o vídeo da explosão de uma panela de pressão convencional viralizou nas redes sociais. Na ocasião, a jovem Isa Paiva estava com outras duas pessoas na cozinha quando percebeu que o utensílio estava inchando. Logo após iniciar a gravação do momento, o item explodiu. Ninguém ficou ferido.