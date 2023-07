Panela de pressão explode após jovem notar inchaço no utensílio; veja vídeo

Uma panela de pressão e três jovens protagonizaram um dos vídeos mais curtidos do TikTok na última semana, acendendo alerta para o perigo na cozinha ao manusear utensílios desse tipo. O vídeo já tem mais de 12 milhões de visualizações e viralizou em outras redes. As imagens mostram o momento da explosão da panela, sujando toda a cozinha e afundando o fogão.

Isa Paiva, jovem responsável pelo vídeo e pela conta em que ele foi publicado, explicou que estava com outros dois jovens na cozinha quando tudo começou. Os três perceberam a panela de pressão inchando e logo começaram a gravar o momento que poderia render uma explosão.

Assista ao vídeo que viralizou:

"Vitória, se você morrer, eu tô gravando", diz Isa nas imagens, também invocando santos para auxiliar no que parecia o aviso da explosão. A oração surtiu efeito no fato de que os três saíram sem ferimentos graves.

Explosão de panela

Com a explosão da panela, o conteúdo vazou, sujou as paredes e armários da cozinha, deixando ainda o fogão amassado devido ao impacto. Uma das jovens até revelou estar com o pé queimado após o ocorrido.

Nos comentários, muitos se assustaram com a situação, mas alguns riram do medo dos jovens antes da explosão. "Eu já tinha medo depois de correr de uma panela de pressão, depois dessa eu nunca mais cozinho", escreveu um dos seguidores de Isa.

Em resposta, a moça usou a mesma rede social para contar como o caso repercutiu em casa. "O teto está podre. Voou feijão dentro do armário fechado. A tampa da panela de pressão foi parar num quarto. A gente ficou de uma da tarde até meia-noite limpando tudo!", lembrou ela.