Cozinheira morre após panela de pressão explodir em seu 1° dia de trabalho em SP

Uma cozinheira de 36 anos morreu após uma panela de pressão explodir em seu primeiro dia de trabalho em uma churrascaria de Mogi Guaçu, São Paulo, na noite dessa quinta-feira (9). O acidente ocorreu quando ela manuseava o utensílio, e o momento foi flagrado por câmeras de segurança.

A mulher é arremessada contra uma bancada com a força da explosão. A Guarda Municipal foi acionada, mas quando eles chegaram ao local o Samu já havia constatado o óbito. As informações são do g1.

A vítima é natural de Maranhão. Os funcionários do estabelecimento não a conheciam e, portanto, não possuem contato com a família para avisar sobre o caso.

A Perícia Forense esteve no local, e o caso foi registrado 1ª Cia do 26º Batalhão de Polícia Militar de Mogi Guaçu.