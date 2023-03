Mulher é presa em SP por atrair homens em apps de relacionamento para sequestrá-los

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nessa quinta-feira (9), uma mulher de 26 anos de idade, suspeita de atrair homens por aplicativos de relacionamento para sequestrá-los com a ajuda do namorado, de 19 anos, que também foi detido. De acordo com o g1, que divulgou as informações, a investigada tem mais de 20 perfis em redes sociais.

Identificada como Letícia Nicolau Gomes, segundo a Polícia, a mulher mantinha uma rotina de viagens para praias paradisíacas e jantares românticos com o dinheiro das vítimas. Vídeos e fotos do casal se divertindo em lugares como Cancún foram apreendidos por equipes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

O namorado da suspeita, especificamente, foi apontado ainda como líder de uma organização criminosa na zona norte de São Paulo. Ele também estaria envolvido em dezenas de outros sequestros para transferências via Pix.

Operação

A Polícia Civil nomeou a operação como 'Deu Match II'. Foram cumpridos nove mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, nas regiões de Jaraguá e Taipas. Ainda foi preso outro integrante da quadrilha e ex-namorado de Letícia, Mickael Rodriguez Paz, além de outros três homens. Um adolescente também foi apreendido.

Crimes em São Paulo

Neste ano, a TV Globo registrou ao menos 15 casos em que encontros marcados por aplicativos de relacionamento não terminaram bem na Grande São Paulo. Uma pessoa, inclusive, chegou a ser assassinada.