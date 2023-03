Shopping em Osasco que desabou teve explosão com morte de 42 pessoas em 1996

O Osasco Plaza Shopping, onde parte do estacionamento desabou na tarde desta quarta-feira (8), já teve outro acidente similar em julho de 1996. Na época, o piso de uma praça de alimentação caiu após a explosão, matando 42 pessoas. As informações são do jornal O Globo.

Com a explosão, o piso foi jogado para cima, derrubando parte do teto do estabelecimento.

A tragédia ocorreu durante o horário de almoço, período de maior movimentação da praça de alimentação, deixando mais de 300 pessoas feridas.

O acidente foi registrado apenas um ano após a inauguração do Osasco Plaza Shopping. Em 1999, a Justiça condenou três engenheiros e dois executivos do estabelecimento, mas eles foram absolvidos em 2005 por ausência de provas.

Parte do estacionamento caiu

Parte do estacionamento do shopping caiu sobre a praça de alimentação do shopping, derrubando veículos e causando rompimento de tubulação de água. Segundo a polícia, não há feridos.

O shopping foi interditado e teve o alvará cassado, conforme informou o prefeito Rogério Lins. A Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e outros órgãos acompanharam o processo.

Imagens gravadas por clientes mostram um segurança do estabelecimento colocando uma lixeira abaixo de uma goteira, pouco antes do desabamento, e correndo em seguida. A queda gerou grande correria.

Um inquérito foi instaurado pelo 5º Distrito Policial de Osasco, requisitando exames periciais do núcleo de engenharia.