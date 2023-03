Corpo de ator desaparecido Yago França é encontrado carbonizado em São Paulo

O ator e drag queen Yago Henrique França, de 29 anos, foi encontrado morto nessa terça-feira (7), em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Ele estava com o corpo carbonizado. Yago estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro, e morava com os pais, em São Bernardo do Campo.

Segundo o pai da vítima, Mario Adilson França, o ator havia saído e avisou a mãe, Simone Garcia França, que retornaria para jantar. Yago teria saído às 13h do último dia 27. Entre às 23h e 3h, a família tentou contato com Yago, mas as ligações iam direto para a caixa postal.

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registado por Mario no dia 28 de fevereiro. O corpo de Yago foi encontrado cerca de 65 km de distância da casa dele. A mãe foi responsável por reconhecer o corpo. "Reconheci pelas tatuagens", disse Simone.

De acordo com o Metropóles, Yago teria saído para um encontro que havia marcado em um aplicativo de relacionamento.

Ouvido pelo veículo, o ativista Gustavo Don, do Conselho Estadual LGBT de São Paulo, da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Governo de São Paulo, acredita que a motivação do crime seria homofobia. Conforme ele, as investigações precisam ter rigor para descobrir quem matou Yago e quais as circustâncias do crime.