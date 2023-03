Mulher é arremessada após encostar em fio desencapado e levar choque no Distrito Federal

Uma mulher foi arremessada após encostar em um fio desencapado na cidade de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Identificada como Luciana de Castro, a doméstica levou um choque forte ao chegar próxima do fio e o momento foi gravado por uma câmera de segurança no local do acidente.

O local do acidente é onde Luciana trabalha diariamente. Ao pegar uma extensão para lavar o quintal, ela acabou encostando no fio desencapado, caindo no chão após ser arremessada pela força da corrente elétrica.

O acidente aconteceu no dia 24 de fevereiro, mas as imagens foram divulgadas e se espalharam nas redes sociais recentemente. Segundo Luciana, hematomas e dores no corpo surgiram logo após o acidente.

"Peguei a extensão para lavar o quintal, como sempre, estava descalça e levei o choque. Foi tão forte que me jogou na porta e depois caí no chão", contou ela em entrevista ao g1.