Veja 6 frases inspiradoras para celebrar a luta da mulher no dia 8 de março

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1977, o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), foi criado como uma forma de relembrar a luta pelos direitos das mulheres.

A data foi proposta por Clara Zetkin, uma ativista e defensora dos direitos das mulheres na, até então, União Soviética, durante uma Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em 1910.

Desde então, a comemoração espalhou-se por diversos países e a luta feminista, movimento que defende a igualdade entre homens e mulheres, ganhou força e se popularizou.

Para celebrar a data, o Diário do Nordeste listou uma série de falas marcantes, ditas por importantes nomes dessa luta.

FRASES INSPIRADORAS

1. "Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la." - Djamila Ribeiro, escritora

Legenda: Djamila Ribeiro Foto: Reprodução/Redes Sociais

Djamila Ribeiro é filósofa, professora e ativista dos direitos da população negra e das mulheres. Ela é reconhecida, principalmente, por suas obras como "O que é Lugar de Fala?", de 2017, “Quem tem medo de feminismo negro?”, de 2018, e “Pequeno manual antirracista”, de 2019.

2. “Nenhuma luta pode ter sucesso sem mulheres participando lado a lado com os homens. Há dois poderes no mundo: um é a espada e o outro a caneta. Há um terceiro poder mais forte que os dois: o das mulheres.” - Malala Yousafazai, ativista

Legenda: Malala foi a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel, com apenas 17 anos Foto: Reprodução/redes sociais

A frase, que relaciona a força das mulheres ao poder da educação, foi dita por Malala Yousafzai. Ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a ativista paquistanesa ganhou notoriedade ao defender o direito das mulheres à educação, enfrentando o Talibã, grupo que ordenou que as mulheres da região da ativista parassem de estudar. Como forma de represália, Malala foi vítima de um atentado em 2012, mas conseguiu sobreviver e passou a defender e divulgar sua luta ainda mais.

3. "Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos conquistar" - Michelle Obama, advogada e ex-primeira dama do EUA

Legenda: Michele Obama, ex-primeira dama dos EUA Foto: Reprodução/Redes Sociais

Michelle Obama não só carrega o título de ex-primeira dama do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, como também, é reconhecida como uma das principais vozes dos direitos das mulheres negras no país norte-americano. Em 2007 e 2008, a revista Vanity Fair classificou Michelle como uma das 10 mulheres mais bem vestidas do mundo.

4. “Não se nasce mulher: torna-se.” - Simone de Beauvoir, escritora

Legenda: Apesar de ter sido escrita no século passado, obra de Simone continua relevante nos dias de hoje Foto: Reprodução/redes sociais

Impactante, a citação pertence à obra “O Segundo Sexo”, escrita por Simone de Beauvoir. A autora é um dos maiores nomes do movimento feminista no século XX, sendo uma das primeiras personalidades a escrever sobre o papel feminino na sociedade, e evidenciar a importância da luta pelos direitos das mulheres. Na época em que o livro foi lançado, o trabalho e sua escritora chegaram a ser atacados por grupos conservadores.

5. "Eu acho que a mulher do fim do mundo é aquela que busca, é aquela que grita, que reivindica, que sempre fica de pé. No fim, eu sou essa mulher" - Elza Soares, cantora

Legenda: Elza Soares Foto: Reprodução/Redes Sociais

Elza Soares é um dos maiores nomes da música popular brasileira, no ano de 2000, a cantora recebeu o título de "A Melhor Cantora do Universo" dado pela emissora BBC, em Londres. Elza tem uma longa trajetória de vitórias, derrotas, e reviravoltas memoráveis. A artista faleceu em janeiro do ano passado.

6. “Eu sou minha única musa, o assunto que conheço melhor” - Frida Kahlo

Legenda: Frida foi um dos mais importantes nomes da pintura mexicana Foto: Reprodução/redes sociais

Dona da fala, a artista Frida Kahlo sempre valorizou as mulheres em suas obras, produzindo trabalhos que exaltavam o feminino, e demonstravam os desafios enfrentados pelas mulheres. Considerada “uma mulher à frente do seu tempo”, a mexicana retratou tópicos considerados tabus para a época, como aborto e feminicídio.