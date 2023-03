Nuvem 'gigante' avança no litoral paulista e assusta banhistas

Uma nuvem "gigante" registrada em Peruíbe, no litoral de São Paulo, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (7), em um fenômeno de junção entre uma nuvem rolo com uma prateleira. A Baixada Santista, inclusive, tem sido atingida por temporais e descargas elétricas nos últimos dias, com mais de 3,5 mil raios registrados na segunda-feira (6).

O musicista Marcos Antônio da Costa, de 45 anos, fez o registro na orla do bairro Stella Maris. Em entrevista ao portal g1, ele explicou como o fenômeno assustou os banhistas no último domingo (5). "A praia estava lotada e todo mundo começou a correr. Quando olhei, estava vindo a nuvem", explicou ele.

Formatos de nuvens

A nuvem rolo é relativamente rara, possui formato tubular e bem definido, com a aparência de que está rolando na horizontal. Segundo a meteorologista ouvida pelo g1, Heloisa Pereira, elas são mais comuns no litoral sul e sudeste, associadas a aproximação de frentes frias.

Materiais de meteorologia afirmam que ela pode atingir até 1.000 km de comprimento e de 1 a 2 km de largura, deslocando-se a velocidades de até 60 km/h com a base em uma altura entre 100 e 200 metros.

Enquanto isso, as nuvens prateleira são os quilômetros de extensão. Ela também é associada a condições climáticas mais perigosas, segundo explicou o consultor em Climatologia, Astronomia e Geologia da ONG Amigos da Água Rodolfo Bonafim ao g1. Além disso, conforme o Climatempo, ela pode ser sinal de uma tempestade.