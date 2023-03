Colisão de trens paralisa operação da linha 15-Prata do Metrô de São Paulo

Dois trens da Linha 15 – Prata do Monotrilho se chocaram de frente na madrugada desta quarta-feira (8), entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na Zona Leste de São Paulo. As informações são do g1.

A colisão ocorreu fora da operação comercial e não havia passageiros nas composições, apenas os operadores. Quando iniciada, a operação foi interrompida somente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto.

No entanto, todas as estações foram fechadas e os trens recolhidos para o Pátio Oratório por volta das 7h, após uma mobilização do Sindicato, que alega que um dos operadores ficou ferido e não foi socorrido devidamente.

O Metrô afirma que nenhum dos trabalhadores sofreu ferimentos graves, mas após um deles reclamar de dores nos ombros, foi encaminhado para avaliação médica.

Trem na contramão

O Metrô explica, ainda, que os trens bateram porque um deles estava na "contramão" no trilho sentido centro. Um trem saiu da estação Sapopemba e estava no sentido correto, portanto a colisão foi frontal.