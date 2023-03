Suspeito de matar pai de criança autista que apertou buzina se entrega à polícia

Bruno Alves de Andrade, de 30 anos, suspeito de matar o pai de uma criança autista após ela apertar com intensidade a buzina de um carro, se entregou à polícia na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (7). As informações são do portal g1.

O caso aconteceu no dia 25 de fevereiro, em uma briga de bar. Os disparos ocorreram depois de uma discussão supostamente motivada porque Bruno e o irmão teriam ficado incomodados com o filho da vítima.

O Boletim de Ocorrência (BO) indica que, após o desentendimento, o autor dos disparos teria ameaçado a vítima afirmando que buscaria uma arma para resolver a situação.

Por volta das 21h, de acordo com o BO, o suspeito voltou ao local em um táxi, foi em direção à vítima e disparou a uma curta distância, sem chances de defesa.

O pai da criança chegou a ser levado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves por pessoas que estavam no bar na hora da ocorrência, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que segue investigando o crime e que o inquérito está sob responsabilidade do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).