Homem se irrita por criança com autismo apertar buzina e é suspeito de matar o pai dela

Um homem morreu após ser atingido por tiros à queima-roupa em um bar da Vila São João Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (25). Os disparos ocorreram após uma discussão motivada pelo fato de o filho da vítima, uma criança com autismo, ter apertado com intensidade a buzina de um carro e isso ter irritado o autor do crime. As informações são do G1.

O Boletim de Ocorrência (BO) indica que após o desentendimento, o autor dos disparos teria ameaçado a vítima afirmando que buscaria uma arma para resolver a situação.

Por volta das 21h, de acordo com o BO, o suspeito voltou ao local em um taxi, foi em direção à vítima e disparou a uma curta distância, sem chances de defesa.

O pai da criança chegou a ser levado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves por pessoas que estavam no bar na hora da ocorrência, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Testemunhas fizeram a identificação do autor do crime. Mas, ele ainda não foi localizado pela polícia até o começo da manhã deste domingo (26).