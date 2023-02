Homem que jogou carrinho de compras em mulher já foi investigado por tentativa de feminicídio

O homem que foi filmado arremessando um carrinho de compras na cabeça de uma mulher em um supermercado em Santo Antônio do Descoberto, no Distrito Federal, tem passagem na Polícia por tentativa de homicídio, no âmbito da violência doméstica. Informações estão no g1.

Segundo o delegado Guilherme Rocha, o agressor, identificado como Rogério Santos da Silva, 36, é citado em pelo menos sete processos na busca pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Todos, exceto a agressão contra a cliente do supermercado, são do Juizado de Violência Doméstica ou da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) de Família e Sucessões de Luziânia.

Um dos processos movidos contra Rogério é por lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Outros cinco, de acordo com o g1, foram abertos por uma mesma vítima e pela cliente do supermercado.

Nesta sexta-feira (24), a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, repudiou a agressão cometida contra a mulher e a atitude dos outros homens que viram acontecer. "Além da própria agressão ser de uma brutalidade indescritível, a passividade de outros homens que assistiram o ataque é revoltante", escreveu em suas redes sociais.

Lembre o caso

A agressão aconteceu no dia 16 deste mês de fevereiro, no Atacadão Dia a Dia, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. As imagens, capturadas por câmeras de segurança, mostraram o momento em que o agressor e a vítima estavam na fila do caixa de pagamento antes de Rogério se afastar, levantar o carrinho e arremessar na cabeça da mulher, que caiu.

A vítima disse que estava esperando sua vez para pagar as compras quando pegou o celular para gravar um áudio desmarcando um compromisso com outra pessoa. Enquanto ela usava o celular, o agressor teria saído da fila e, sem motivo aparente, buscado o carrinho para jogar na cabeça dela.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza leve e Rogério foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).