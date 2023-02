Homem joga carrinho de supermercado sobre mulher em Goiás; veja vídeo

Um homem, de 36 anos, foi flagrado jogando um carrinho de compras sobre uma mulher, de 45 anos, em supermercado de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. O momento foi capturado por câmeras de segurança do estabelecimento.

VEJA VÍDEO

Nas imagens, é possível observar que a vítima fala ao telefone enquanto aguarda na fila do caixa. Em seguida, o indivíduo, que estava na frente dela, sai e pega o veículo, Ele carrega o carrinho até próximo da moça e o joga sobre ela, que cai aparentemente inconsciente no chão.

O caso aconteceu em 16 de fevereiro, no Atacadão Dia a Dia, conforme o portal g1. À Polícia, a mulher confirmou que desmaiou. Segundo ela, antes de atirar o objeto, o suspeito teria dito "isso que fiz foi para servir de lição". Já o cliente, disse à autoridade que a vítima o chamou de gay e praticou bullying contra ele. A mulher negou a acusação.

Em nota à TV Anhanguera, a rede de Atacadão Dia a Dia informou que ofereceu suporte à vítima e repudia qualquer forma de agressão.

Segundo as investigações, os dois não se conheciam. A mulher teve que passar por atendimento médico, mas já recebeu alta. A Polícia Militar divulgou que o suspeito tem passagem criminal por tentativa de homicídio, no âmbito de violência doméstica, registrada em 2021.

O homem chegou a ser encaminhado à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal de natureza leve, mas foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

