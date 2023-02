Janja critica atitude de homens que viram mulher ser agredida com carrinho de supermercado

Rosângela da Silva, a Janja, comentou sobre o caso do homem que agrediu uma mulher com um carrinho de compras em um supermercado de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. A primeira-dama repudiou a atitude do agressor em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (24).

Segundo Janja, o mais revoltante foi a atitude dos homens em torno do caso. “Além da própria agressão ser de uma brutalidade indescritível, a passividade de outros homens que assistiram o ataque é revoltante. Basta de violência contra as mulheres”, escreveu ela em suas redes sociais.

O que aconteceu?

Um homem agrediu uma mulher com um carrinho de supermercado na fila do atendimento. O agressor já foi identificado pela Polícia Civil como Rogério Santos da Silva, 37 anos. Ele já tem passagem pela Polícia, sido preso por violência doméstica.

Em imagens gravadas pela câmera de segurança do local, mostra o momento exato em que Rogério atinge a mulher com um carrinho de supermercado.

O caso ocorreu na manhã da última quinta-feira (16), tendo sido divulgado somente na quarta-feira (22). A vítima não se feriu gravemente.

Conforme o marido da vítima, que pediu para não ser identificado, não houve nenhuma discussão que motivasse o ataque de fúria do agressor. “Não ocorreu nenhuma discussão ou nada parecido. Foi puramente o que está no vídeo. Eles não trocaram nenhuma palavra”, argumenta.

Após o ataque, ainda segundo o marido, o homem teria gritado: “Isso é para vocês aprenderem e pararem de me perseguir”.