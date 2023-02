Sobe para 54 número de vítimas de tempestade no Litoral Norte de São Paulo

Realizada por equipes de resgate, as buscas por sobreviventes do temporal que assolou o Litoral Norte de São Paulo continuam nesta sexta-feira (24). Segundo informações da Defesa Civil, a tragédia provocou 54 mortes, sendo 53 delas em São Sebastião, e 1 em Ubatuba. As informações são do g1.

Dos corpos encontrados, 38 já foram identificados e liberados para sepultamento, conforme relatado pelo Governo do Estado de São Paulo. Destes, 13 são homens adultos, 12 são mulheres adultas, e 13 são crianças. As demais vítimas aguardam identificação.

BUSCAS

Apesar de já terem passado seis dias desde o desastre, o número de pessoas desaparecidas ainda é alto: de acordo com a última atualização do governo estadual, 30 cidadãos seguem desaparecidos.

Para encontrar os sobreviventes, diversas equipes de bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários realizam buscas, de forma ininterrupta, durante a madrugada. A procura, reduzida ao longo da noite, ganha reforços no período da manhã.

As ações dos grupos de busca concentram-se, principalmente, em bairros da costa sul de São Sebastião, localidades que retêm a maior parte dos moradores afetados pela tragédia.

Por enquanto, mais de 4 mil moradores permanecem desalojados ou desabrigados, ainda de acordo com a Defesa Civil.

ALERTAS POR SMS

Apesar de tomar conhecimento sobre o desastre dois dias antes, o governo estadual e a prefeitura avisaram os residentes das áreas afetadas apenas por SMS. Para receber a mensagem, os moradores precisavam estar cadastrados em uma plataforma estadual.

Desta forma, em uma região com 288 mil habitantes, somente 34 mil mensagens de texto, avisando sobre a tragédia, foram enviadas. Alguns locais atingidos na noite de sábado (18), ainda, não tinham sequer sinal de telefonia ou internet enquanto as mensagens eram encaminhadas.

Os comunicados também não alertavam para a dimensão do incidente, deixando de citar os deslizamentos.

Sobre o método de “alerta de desastres”, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que os avisos enviados por SMS não são efetivos, e que instalará sirenes nas áreas de risco do estado paulista.