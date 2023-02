População faz corrente humana para resgatar crianças após enchetes em SP; veja vídeo

Um grupo de pessoas formou uma corrente humana para resgatar crianças após as fortes chuvas que devastaram a cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, no fim de semana. A cena na qual moradores ajudaram a retirar um bebê e uma criança em uma área invadida pela lama ocorreu no bairro do Itatinga e foi gravada.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), compartilhou nas redes sociais o vídeo com o registro.

Veja vídeo:

A cidade foi uma das atingidas pelas fortes chuvas no fim de semana. Na tragédia, conforme balanço do Governo de São Paulo, são 44 mortes (43 em São Sebastião e uma em Ubatuba). Os trabalhos continuam na busca por sobreviventes após o temporal.

No Twitter, o gestor compartilhou o vídeo com a frase: “Imagens tristes da tragédia aqui em São Sebastião/SP”. No registro, moradores aparecem enfileirados em meio à lama e passam de mão em mão um bebê e uma criança até retirá-los da área mais afetada.

Aparentemente, o bebê e a criança não foram atingidos pelos desmoronamentos ocorridos na cidade.

Dimensão da tragédia

Nas cidades afetadas, as tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interdições. Além de mortes, deixaram também dezenas de desabrigados. A cidade de São Sebastião é a mais afetada pela tragédia. Além dela, em outros cinco municípios foi decretado estado de calamidade pública: Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba.

As buscas seguem em curso e são feitas por bombeiros, agentes da Defesa Civil e pelos próprios moradores dos bairros afetados pelas chuvas.