Sobe para 40 número de mortos após enchentes no litoral norte de SP; desaparecidos são 36

Sobe para 40 o número de mortos na tragédia no Litoral Norte de São Paulo, segundo as autoridades locais. Na manhã dessa terça-feira (21), equipes de resgate retomaram as buscas por sobreviventes e concentram esforços, também, para desobstruir vias e possibilitar o acesso às cidades mais afetadas pelo temporal.

Segundo o g1, que divulgou as informações, foram confirmadas 39 mortes só em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, ao menos 36 pessoas seguem desaparecidas após sequentes deslizamentos de terra.

Previsão de mais chuva forte

Em entrevista ao portal, o meteorologista Diego Souza, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), informou que segue a previsão de pancadas de chuva na região, embora com menos intensidade nos próximos dias.

"Volumes iguais ao que observamos possivelmente não ocorrerão nos próximos dois dias, mas não podemos dar certeza ainda, porque ainda continua a previsão de chuva local com volumes significativos”, disse o profissional.

Também se mantém a previsão de novos deslizamentos de terra, ele disse, uma vez que, devido ao encharcamento do solo, qualquer nível de chuva pode contribuir para novos desastres.