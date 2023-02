Lula sobrevoa áreas afetadas pelo temporal no Litoral Norte de SP e organiza reforço federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou, na manhã desta segunda-feira (20), as áreas afetadas pelo temporal no Litoral Norte de São Paulo. Depois de ver a situação local, o chefe do Executivo nacional se reunirá com o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para tratar de ações emergenciais palra a região.

Lula desembarcou em São José dos Campos por volta de 11 horas, segundo O Globo, junto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Os dois têm reunião agendada com Tarcísio no Teatro Municipal de São Sebastião, município que concentra a maior parte dos mortos devido às enchentes.

Na noite deste domingo (19), Lula disponibilizou o aparato do governo federal para socorrer feridos, encontrar desaparecidos, restabelecer rodovias e reconstruir ligações de energia e telecomunicações na região. "Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia", escreveu o presidente no Twitter.

Medicamentos e insumos

Nesta segunda (20), o Ministério da Saúde também enviou kits com medicamentos e outros insumos para o Litoral Norte de São Paulo, para ajudar no tratamento emergencial dos feridos. Segundo a pasta, os kits são suficientes para atender 4,5 mil pessoas durante um mês.

Calamidade pública

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional também reconheceu o estado de calamidade pública em São Sebastião. A cidade foi atingida por fortes chuvas que superaram 600 milímetros em menos de oito horas.

No total, o governo paulista contabiliza 970 desalojados e 747 desabrigados na região.