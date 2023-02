Tarcísio pede apoio das Forças Armadas no resgate às vítimas das chuvas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu neste domingo (19) apoio às Forças Armadas para ajudar no socorro às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral do Estado.

O Comando Militar do Sudeste vai disponibilizar duas aeronaves para socorrer as vítimas e técnicos do Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba atuarão nos trabalhos de desobstrução da BR-101. Segundo o governador, há pelo menos 30 pessoas feridas à espera de socorro.

Em Ubatuba, um deslizamento matou uma criança de sete anos. Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos também morreu, atingida por uma árvore que caiu. A Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.

Em Ilhabela, o temporal arrastou carros e alagou até o interior de pousadas. Rodovias que dão acesso à região têm trechos bloqueados por queda de barreiras. Na Baixada Santista houve alagamentos em Santos, São Vicente e Praia Grande.

Mais de cem policiais militares do Corpo de Bombeiros atuam em São Sebastião e Ubatuba, sendo que 40 foram deslocados da capital. Tarcísio e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), sobrevoaram as áreas afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê para gerenciar as ações de atendimento às vítimas. Caminhões da Defesa Civil com colchões, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas estão sendo abastecidos para o atendimento aos municípios.

Legenda: Deslizamento bloqueou completamente BR-101 Foto: Divulgação / Governo de São Paulo

O fornecimento de água foi prejudicado em várias regiões do litoral porque as fortes chuvas deslocaram grande quantidade de lama, pedras, troncos, galhos, entre outros materiais, reduzindo a vazão da água tratada nas estações.

Governo federal

O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, vai visitar na segunda-feira (20) as áreas atingidas por fortes temporais em São Paulo. A chuva recorde neste feriado de Carnaval já deixou três mortos.

A visita será feita junto ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff.

"Estamos agindo e acompanhando de perto a situação no litoral norte de São Paulo. Já conversei por telefone com o governador Tarcísio e com os prefeitos dos municípios atingidos", publicou o chefe da Integração Regional nas redes sociais.

O ministério da Defesa foi acionado para acompanhar a desobstrução nas vias. "Nas próximas horas, a Defesa Civil Nacional se desloca para a região para dar apoio às ações de socorro e resposta à população. Também faremos, de forma sumária, o reconhecimento de situação de emergência em São Sebastião", acrescentou Waldez Góes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Salvador para dias de descanso na base militar de Aratu.