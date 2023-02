Chuva forte com granizo dispersa foliões em blocos de rua de São Paulo

Uma forte chuva com granizo na cidade de São Paulo neste sábado (18) atingiu blocos de Carnaval. No bloco "Tarado Ni Você", os equipamentos tiveram de ser cobertos por lonas. As informações são do g1.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, áreas de instabilidade formadas pela propagação de uma frente fria ao largo do litoral paulista estão ganhando força pela capital paulista e municípios da Grande São Paulo.

"Tendência de deslocamento lento, o que potencializa a formação de alagamentos intransitáveis, formação de enxurradas repentinas e transbordamento de rios e córregos", afirma o CGE.

Na praça Ramos de Azevedo, o bloco "Tarado Ni Você", estava lotado e tranquilo, segundo a reportagem do g1, que acompanhava a festa.

A forte chuva começou por volta das 13h45. Com medo de fios elétricos, as pessoas se afastaram e os instrumentos foram desligados.

Minhoqueens

Boa parte do público do 'Minhoqueens' fugiu da chuva, por volta de 13h40, e lotou o comércio na Praça da República.

A pancada de chuva chegou a formar poças e pequenos córregos nas calçadas da Avenida Ipiranga. Em menos de 20 minutos depois, a multidão voltou para a avenida e encarou uma garoa fina.

"Agrada Gregos"

O "Agrada Gregos" começou por volta das 13h, na Praça Escoteiro Aldo Chioratto, no Ibirapuera. Mesmo com chuva, a cantora Gretchen, rainha do bloco há 4 anos, terminou a apresentação.