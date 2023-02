Um homem passou mal após ficar pendurado por mais de uma hora na parte traseira de um carro alegórico da escola Gaviões da Fiel, na manhã deste sábado (18), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto-socorro para fazer exames. As informações são do g1. Destaque no carro abre-alas, o homem foi retirado às pressas por uma ambulância, e socorrido no posto médico do sambódromo. Ele representava Jesus Cristo no desfile.