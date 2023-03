Professora e cuidador constroem barril do Chaves para estudante autista em Juazeiro do Norte

O menino que não tinha casa e ficava no barril, em uma vila no México, é o motivo de muita alegria e felicidade para Raphael Silva, aluno do 3º ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Mário da Silva Bem, em Juazeiro do Norte.

Diagnosticado com autismo com hiperfoco no personagem Chaves, Raphael ganhou um presente da professora Licalle Rocha e o cuidador Tiago Feitosa: um barril igual ao do Chaves do México. O presente chegou na última terça-feira (28).

Legenda: Aluno recebeu presente de professora e cuidador, em Juazeiro do Norte Foto: Divulgação/Camila Brito

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a professora do Atendimento Educacional Especializado, Licalle Rocha explica que além do hiperfoco, Raphael tinha dificuldade permanecer em sala de aula.

"Eu fiquei pensando o que eu poderia fazer encantá-lo dentro da sala de aula", disse. "Coloquei na cabeça que iria fazer um barril do Chaves, colocando a cadeira dele também, como ele usa agora, para ver se aquilo ali fazia com que ele tivesse gosto em ficar naquele ambiente. E está dando certo".

Legenda: Barril foi construído por professora e cuidador para aluno com autismo, em Juazeiro do Norte Foto: Divulgação/Camila Brito

A professora conta ainda que pensou em fazer o processo de confecção de papelão, mas foi alertada pelo cuidador que o material poderia ser desgastado muito rápido, já que o aluno poderia movimentá-lo na sala de aula.

O cuidador conseguiu um barril azul por doações, e a professora comprou as tintas na cor marrom. O cuidador anterior de Raphael foi responsável por dar o chapéu que Raphael utiliza. Juntos, eles estilizaram a nova cadeira do aluno.

Licalle conta como foi o momento que o aluno recebeu o presente. "Ele entrou na sala e apresentou algumas estereotipias que demonstram felicidade. Depois que ele teve o contato com o barril, tivemos um salto significativo do período que ele passa em sala de aula", relata.

Licalle também explica como acontece seu trabalho diário. "Meu trabalho é desenvolvido para eliminar as barreiras que impeçam o desenvolvimento dessas crianças. Sejam essas barreiras relacionadas aos recursos pedagógicos, tecnológicos, de acessibilidade, etc".

A mãe de Raphael, Cícera Torres, acredita que esse tipo de atitude o motiva ainda mais para ir à escola. "Ele adora ir para escola, gosta muito do ambiente, dos colegas e professores, com essa novidade ele não para de fazer os gestos que identificam que ele está alegre. Fico muito feliz com todo esse olhar que estão tendo com meu filho e é também uma forma de incentivar outros profissionais", informou.

CHAVES

O seriado mexicano acompanha dia a dia de Chaves, um menino pobre e órfão que passa sua infância em uma pequena vila ao lado de seus amigos, Chiquinha e Kiko. Ele cria complicações para os adultos Seu Madruga, Seu Barriga, Professor Girafales, Dona Florinda e a Bruxa do 71.