Aluno de escola pública de Juazeiro do Norte é aprovado em Medicina em duas universidades no CE

O estudante Davi Aquino Dantas, estudante de Juazeiro do Norte (CE), foi aprovado para o curso de Medicina em duas universidades no Ceará. O relato do jovem de 18 anos foi celebrado pela Secretaria de Educação do Estado, que divulgou as aprovações na Universidade Regional do Cariri (Urca) e na Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Davi Aquino, que é estudante da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Amália Xavier, prestou vestibular e realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022. Agora, o rapaz deve iniciar as aulas já no próximo dia 13 de março, após ter optado pela Urca.

A escolha se deu pelo fato de que, assim, ele poderá começar o curso e continuar ao lado da família. Segundo ele, o esforço foi recompensado e a carreira promete também um caminho de auxílio a quem precisa.

"Será uma honra poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, dando-lhes o melhor tratamento possível, fazendo com que possam realizar seus afazeres, dedicarem-se ao que gostam e sentirem-se bem consigo mesmas", projetou ele no relato à Seduc.

Rotina de estudos

Com o objetivo em mente, Davi sempre procurou manter uma rotina equilibrada para se manter saudável e, ainda dessa forma, focar no objetivo principal da aprovação na universidade. Segundo ele, o dia a dia foi de constância para conciliar escola, estudos em casa e academia.

"Foi possível superar com o apoio da família, organizando horários, estudando em tempos livres entre afazeres. Com a atividade física produzimos novos neurônios, conseguimos regular o sono, além de encontrar outros benefícios. Tudo isso impacta diretamente nos estudos", complementou o jovem.

Legenda: Davi cursará medicina na Urca e permanecerá em Juazeiro do Norte ao lado da família Foto: reprodução/arquivo/Seduc

Como dica a quem deseja seguir o mesmo caminho, Davi lembra da necessidade conhecer o estilo de prova a ser feita, sempre com bastante atenção aos conteúdos cobrados normalmente em vestibulares ou no Enem.

"Precisamos estar atentos aos conteúdos cobrados, aos modelos de questões, ao peso de cada matéria. Façam sempre revisões e respondam questões para treinarem tempo de prova e não esquecerem dos conteúdos", reforça.

