CE tem todas as cidades em alerta de chuvas, mas em 82 municípios os riscos são maiores; veja lista

Todas as cidades cearenses estão com aviso de chuvas intensas e 82 cidades, incluindo Fortaleza, aparecem em perigo de ter precipitações com até 100 mm, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do tempo aponta chuvas, pelo menos, até domingo (5).

O aviso do Inmet, no entanto, acontece com a expectativa do fenômeno até às 10h deste sábado (4). Os municípios podem receber somente em 1h um volume de chuva entre 30 e 60 mm. O acumulado pode ficar entre 50 e 100 mm por dia, além dos ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e de descargas elétricas, conforme o Inmet. Por isso, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e desligar os aparelhos elétricos da tomada.

Perigo de chuvas intensas

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Granja

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Quixeré

Redenção

Russas

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará

Os municípios cearenses fora dessa lista estão sob ‘potencial perigo’ de chuvas intensas e podem receber precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Além disso, são esperados ventos intensos de 40 a 60 km/h, mas há baixo risco de prejuízos em razão da chuva.

Previsão do tempo

São previstas chuvas até, pelo menos, o próximo domingo (5), conforme análise da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nesta sexta (3), as precipitações podem ser de moderada a forte.

Legenda: População deve ter cuidado para evitar prejuízos com a chuva Foto: Fabiane de Paula

Sexta-feira (3)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo no Centro-Sul de forma isolada.

Tarde: Litoral, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Litoral, Ibiapaba, Jaguaribana, sul dos Inhamuns e Cariri.

Sábado (4)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo no centro-sul de forma isolada.

Madrugada: Faixa litorânea, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Manhã: Litoral, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Litoral Norte, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Cariri, Jaguaribana, Litoral Norte e Ibiapaba.

Domingo (5)

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Madrugada: Faixa litorânea, Cariri e Maciço de Baturité.

Manhã: Faixa litorânea, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité.

Tarde: Faixa Litorânea, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Noite: Ibiapaba, oeste do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

As chuvas estão relacionadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e à presença de um cavado em superfície sobre o Atlântico, próximo ao litoral do Rio Grande do Norte.

Também atuam para as chuvas o sistema de brisa e efeitos locais, como temperatura, umidade e a interação da circulação dos ventos com o relevo.

